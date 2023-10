Lacrime Sinner dopo la vittoria su Medvedev | sul palco non si trattiene più

NEW YORK (Stati Uniti) - Una maratona lunga quasi cinque ore, e la delusione per la sconfitta racchiusa in uno scatto. Jannik Sinner perde contro il ...

Le Lacrime ? vere ? a fine partita erano un post it. C'era ? tutta lì ? la spiega. Credeva che, ... Per Paolo Bertolucci ? lo ha spiegato bene sulla ...

PECHINO (CINA) - Due giorni pazzeschi quelli vissuti da Jannikall'Atp 500 di Pechino , dove ha prima sconfitto Carlos Alcaraz in semifinale e poi Daniil Medvedev in finale conquistando così il titolo , punti preziosi nella Race verso le Finals di Torino, ...si è avvicinato alla sfida contro il suo grande rivale forte, sì, di precedenti in ... Tuttavia, la - finora unica - disfida Slam, un quarto di finale dae sangue agli Us Open 2022, ...

Jannik Sinner re di pechino. Il tennista altoatesino dopo aver eliminato il numero uno al mondo Alacaraz ha battuto in finale anche la sua bestia nera Daniil Medvedev vincendo il torneo Atp ...Con la vittoria su Alcaraz a Pechino, Jannik sarà numero 4 al mondo come il romano nel 1976. Tutti e due di estrazione popolare, ma raggiunta la fama, uno si godeva la vita in libertà in Costa Smerald ...