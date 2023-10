La storia di Giorgia e Irene | lasciano il posto fisso per aprire una libreria per bambini | “Non potevamo più accettare lo stress da lavoro”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In un mondo dove i sogni spesso restano rinchiusi nei cassetti,Del Vecchio hanno scelto di sfidare il convenzionale. Abbandonati i loro impieghi stabili, nel 2022 hanno aperto 'Foglioline', unaperche, in pochi mesi, è diventata un'ancora culturale per genitori e giovani lettori a Roma. La lororaccontata da La Repubblica. L'articolo .