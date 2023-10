La sposa 20enne in viaggio di nozze e i fratellini rimasti senza genitori | le storie di dolore della strage di Mestre

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Sono tante ledietro le vittimedi. Tutti turisti giovani arrivati in Italia per una vacanza da sogno che si è, invece, trasformata nel peggiore degli incubi. Fra i 21 morti ...

Sono tante le storie dietro le vittime della strage di Mestre. Tutti turisti giovani arrivati in Italia per una vacanza da sogno che si è, invece, trasformata nel peggiore degli incubi. Fra i 21 morti ...... Matteo Di Pietro arrestato per la morte del piccolo Manuel Ai domiciliari ilche era alla ... Articoli più letti Francesca Ferragni: ecco l'abito bianco da principessa 2023 di Ilaria ...

Strappa l'orecchio a morsi a un passante: non gli aveva permesso di accarezzare il cane News Prima

Compleanno speciale a Castellanza, Franca Giorgetti spegne 100 candeline Prima Saronno

Antonela Perkovic, croata di 21 anni, è morta nello schianto mentre il marito Marco Bakovic si è salvato. Erano sposati da una ventina di giorni e volevano coronare il loro sogno d’amore visitando una ...Dopo "Temptation Island" la coppia formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si è raccontata nel salotto di "Verissimo".