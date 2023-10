La scena del 92 che ha messo in imbarazzo Raoul Bova | il video

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Quella diè stata senza ombra di dubbio l’intervista più soporifera di Belve. Francesca Fagnani ce l’ha messa tutta per suscitare una reazione nel suo ospite, anche ricordandogli lacon Eva Grimaldi del film in cui ha debuttato, Mutande Pazze: “Lei ha fatto decine di film, ma in pochi ricordano il primissimo in cui ha parlato. Mutande Pazze di Roberto D’Agostino. Dove lei era sedotto da Eva Grimaldi. Roberto D’Agostino ha detto ‘è un ingrato, l’ho fatto debuttare sul grande schermo e non ha mai citato il film e non mi ha mai ringraziato. Anzi, si vergogna‘”.e lache l’hain. L’attore commentando lacon Eva Grimaldi ha amdi aver ...