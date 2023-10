La risposta di Meta alla notizia di Facebook e Instagram anche a pagamento

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’indiscrezione pubblicata dal Wall Street Journal su un imminente arrivo della possibilità di accedere e navigare su, senza pubblicità, è stata raccontata in tutte le sue sfaccettature. Giornalettismo, nella giornata di oggi, ha dedicato un monografico a questa vicenda, partendo drilanciata dal quotidiano statunitense per poi andare oltre: dalle altre piattaforme social che hanno già implementato alcune funzioni esclusive per gli utenti abbonati a tutti quei nuovi riferimenti normativi che – di fatto – obbligano le grandi aziende a trovare nuove soluzioni (in termini di profilazione pubblicitaria) per rispettare le leggi. LEGGITikTok sta esplorando l’opzione diper eliminare la ...

in caso di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo dialla chiamata. leggi anche Naspi, cosa fare quando si trova un lavoro e conseguenze per la ...... ha dichiarato Regina De Dominicis, direttrice regionale di UNICEF per l'Europa e l'Asia Centrale e coordinatrice speciale per laai rifugiati e ai Migranti in Europa. L'UNICEF chiede ai ...

Ecco Meta AI: la risposta di Zuckerberg a ChatGPT Hardware Upgrade

Tutte le novità di Meta Connect 2023 | Elle Decor Elle Decor

Per utilizzare le due piattaforme social più famose al mondo senza pubblicità, Meta sta pianificando nuovi abbonamenti a pagamento. Comprare o vendere sulla notizia Ecco cosa succederà.Mark Zuckerberg ha la risposta pronta a ChatGPT: sta per arrivare il nuovo chatbot ideato da Meta che vuole sfidare OpenAI. ChatGPT è sicuramente lo strumento più utilizzato e conosciuto per quanto ri ...