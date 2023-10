La regola segreta dei fidanzati scambisti | 100 partner al mese | ma c' è qualcosa che devono sempre rispettare

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Oggi Notizie Una coppia dista facendo il giro del web con unadi convivenza che pare sia inusuale e unica. Stiamo parlando di Hailey Rose e Max Fills, una giovane coppia con un approccio aperto e sperimentale alla loro relazione. Ma, c'è una particolare condizione che li distingue e sta facendo discutere! La particolaredi Hailey e Max Questi due giovani si sono conosciuti all'università e da allora sono inseparabili. Hanno scelto di vivere la loro relazione in modo aperto, coinvolgendo altre persone per ravvivare la loro dinamica di coppia. Ma lache hanno stabilito è quella che sta suscitando scalpore: dopo il sesso, si torna a casa! Sì, hai capito bene. Non permettono l'uno all'altro di dormire nello stesso letto della persona con cui hanno appena avuto un rapporto. In un'intervista ...