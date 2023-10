La ragazza dei tulipani | come finisce il film?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ladeidel 2017,con un salto in avanti di otto anni rispetto alla trama principale in cui Jan visita la badessa di Sant’Orsola e vede la sua opera d’arte che rappresenta Sophia. La badessa lo elogia per il suo talento e gli commissiona un dipinto murale per la chiesa. Quando Jan si affaccia dal patibolo vede Sophia, che è entrata in convento, e si scambiano teneri sorrisi. Otto anni prima, infatti, Sophia (Alicia Vikander) aveva finto la sua morte, lasciando Cornelis (Christoph Waltz) affranto dal dolore per la perdita della moglie. Sophia, sotto il sudario, piange rendendosi conto di aver ferito profondamente Cornelis con il suo inganno, ma alla fine si rende conto che è troppo tardi per rimediare a ciò che ha fatto. Vergognandosi, Sophia scappa via e Jan non riesce a trovarla. Willem ...