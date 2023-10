La Promessa | anticipazioni spagnole su Jimena e Manuel

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La: si sposano o no, e cosa succederà a Jana nella soap opera spagnola in onda su Canale 5. Tvserial.it.

Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma… Lo scambio di amicizia sui social tra ...

La Promessa , anticipazioni dell'episodio 85 parte 3 onda mercoledì 4 ottobre 2023 su Canale 5: trama e cosa succede nella puntata di oggi. The post ...

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. ...

La promessa , anticipazioni di giovedì 5 ottobre : la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Queste sono le anticipazioni della trama ...

Il 4 Ottobre , su Canale 5, a partire dalle 16.40, andrà in onda una nuova puntata de La Promessa . La TV soap spagnola non smette di attrarre ...

Ladel 5 ottobre: Alonso non vuole i duchi Jimena con il benestare di Cruz invita i futuri suoceri a soggiornare alla tenuta ma Alonso non è d'accordo che i duchi alloggino a ...Qui la trama completa de La. Scopri tutte lesettimanali di Ladal 2 al 6 ottobre .

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 ottobre La Gazzetta dello Sport

La Promessa Anticipazioni 4 ottobre 2023: Jimena ammalia Manuel. Per Jana non c'è più speranza ComingSoon.it

Segui Tag24 anche sui social “Beautiful”, le anticipazioni delle puntate americane ci raccontano degli ultimi sviluppi in casa Forrester: da Eric, a Ridge passando per RJ. “Beautiful”, anticipazioni p ...La Promessa, anticipazioni di giovedì 5 ottobre: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5.