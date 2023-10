La Promessa | anticipazioni della puntata di mercoledì 4 ottobre 2023

La Promessa 9-13 ottobre 2023 : anticipazioni della soap in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì al nuovo orario delle ore 16:40. The post La ...

La puntata andrà in onda questa sera, ma lee le precedenti dichiarazioni della ... tra cui la candidatura ai César come migliorfemminile e il premio Romy Schneyder come miglior ...La: Tra Cruz e Don Alonso è tutto finito Il matrimonio tra Don Alonso e Cruz non è mai stato così in bilico . Il marchese è furioso con la moglie e lei, stanca di ricevere un ...

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 ottobre La Gazzetta dello Sport

La Promessa Anticipazioni 3 ottobre 2023: Jana orgogliosa di Curro mentre Jimena mette a segno il suo piano ComingSoon.it

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Jana continuerà a cercare la verità sulla sua mamma. Fondamentale per lei, sarà la presenza in città di Ramona, una ...Nelle prossime puntate La Promessa in onda su Canale 5 si scopre che Cruz ha rapito il bambino di Pia mentre Ramona scompare nel nulla ...