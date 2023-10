La Promessa | anticipazioni 6 settembre | Jana vuole che i domestici si ribellino Curro affronta Cruz

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La: una notizia crea scompiglio nella servitù esi trasforma in leader.sapere dala verità sul suo passato. La: Simona e Candela temono Alonso, così… Il padrone de “La” chiama le due cuoche perché intende parlare con loro e queste ultime avranno paura di perdere il posto di lavoro., appresa la cosa, proporrà agli altri servi di ribellarsi, ma non ci sarà nulla da temere dal marchese. Simona e Candela potrebbero anche essere elogiate! Succederà? Intanto… Sappiamo bene che il ragazzo, con grande sollievo di, non ...