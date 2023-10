La promessa anticipazioni 5 ottobre | Jimena vuole sedurre Manuel nel bosco

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ladi giovedì 5: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Queste sono ledella trama della puntata de La, in onda giovedì 5su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de Laper vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire Lain streaming, in diretta e on demand. Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 4. La: riassunto …

La Promessa , anticipazioni 4 ottobre : Jana racconterà a Maria che sta “facendo progressi” con Curro. In un certo senso li farà anche Alonso con Cruz ...

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano ...

Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma… Lo scambio di amicizia sui social tra ...

La Promessa , anticipazioni dell'episodio 85 parte 3 onda mercoledì 4 ottobre 2023 su Canale 5: trama e cosa succede nella puntata di oggi. The post ...

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. ...

Qui la trama completa de La. Scopri tutte lesettimanali di Ladal 2 al 6 ottobre .La puntata andrà in onda questa sera, ma lee le precedenti dichiarazioni della ... tra cui la candidatura ai César come migliorfemminile e il premio Romy Schneyder come miglior ...

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 ottobre La Gazzetta dello Sport

La Promessa Anticipazioni 4 ottobre 2023: Jimena ammalia Manuel. Per Jana non c'è più speranza ComingSoon.it

Segui Tag24 anche sui social “Beautiful”, le anticipazioni delle puntate americane ci raccontano degli ultimi sviluppi in casa Forrester: da Eric, a Ridge passando per RJ. “Beautiful”, anticipazioni p ...La Promessa, anticipazioni di giovedì 5 ottobre: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5.