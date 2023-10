La pluricampionessa del pattinaggio artistico a rotelle ha detto stop e | nonostante tutte le imprese vinte | ha deciso di fermarsi e ha annunciato il ritiro Troppa la pressione su di lei «Sono solo quella da battere»

... poi annunciando il ritiro: Rebecca Tarlazzi , ladi pattinaggio artistico a ... "L'amore ai tempicolera". "Ho sofferto di attacchi di panico, troppa pressione" In una intervista ...Liechtenstein - Elena Tombini, giàItaliana, nella cat. FULL CONTACT senior - 60kg ... viene fermata soltanto in finale, in un match sul filorasoio fino all'ultimo secondo, dall'...

Tarlazzi, la campionessa del mondo lascia: "16 titoli, ma è finita" Tuttosport

Rebecca Tarlazzi: "Soffro ancora di attacchi di panico, mi ritiro dal pattinaggio artistico" RaiNews

Inaugurato il campionato del mondo di scherma paralimpica che continua fino a domenica 8. L’apertura spetta alla madrina della manifestazione, la pluricampionessa olimpica e mondiale Valentina Vezzali ...Nella prestigiosa sede di Palazzo Montani Leoni, casa della Fondazione Carit, si è tenuta la conferenza stampa ufficiale di avvio dei Mondiali di Scherma Paralimpica Terni 2023. In ...