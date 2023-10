La minaccia alle comunità Inuit | l' altra faccia del riscaldamento globale

Sul posto squadre dei vigili del fuoco e tre elicotteri. Un altro rogo è scoppiato in un'oliveta nel comune di Rufina

Se si digita “ Valle dei Mulini ” sui motori di ricerca appaiono decine di risultati in località diverse, dal Veneto alla Lombardia fino alla ...

La disputa sulla fornitura di grano ucraino per cui la Polonia ha deciso di mantenere il divieto di import nonostante il parere contrario della ...

“Il mio obiettivo era lanciare un messaggio affinché andassimo insieme nella stessa direzione, per essere positivi. Mi ero preparato alle critiche ...

Marsiglia e Ajax si dovranno sfidare giovedì 21 settembre per una partita valida per l’Europa League. I francesi, tuttavia, saranno in Olanda senza ...