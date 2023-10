La Meloni a capo chino Pronta al mea culpa dopo gli insulti a Scholz

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In questi giorni la diplomazia italiana è indaffarata per organizzare un incontro bilaterale, domani a Granada, in Spagna, quando la presidente del Consiglio Giorgiae il cancelliere tedesco Olafparteciperanno al Consiglio europeo. Lo scopo, dicono da Palazzo Chigi, è quello di provare a appianare lo scontro tra Italia e Germania di questi ultimi giorni: ricomporre i rapporti per l’Italia è fondamentale per sbrogliare la matassa europea sull’immigrazione e soprattutto per non correre rischi a Bruxelles in occasione della prossima Legge di Bilancio che il governo si prepara a varare. Domani a Granada il bilaterale Italia-Germania.deve ricucire con il cancelliereper evitare guai È la consuetabifronte, sovranista in Italia e mansueta in Europa, che corre a riparare i ...