La mela annurca | la vera regina della Valle Caudina

Leggi su fremondoweb

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Unaal giorno toglie il medico di torno e la, considerata ladelle mele, è davvero il non plus ultra per la nostra salute, in fatto di proprietà organolettiche e di genuinità. Si tratta dell’unicache nasce … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.