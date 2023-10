La marcia di Varsavia è una diversa idea di Polonia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Quattro mesi dopo il grande successo delladel 4 giugno, Donald Tusk si è ripetuto e ha incassato un altro grande riscontro popolare. Un milione di persone, secondo gli organizzatori, hanno sfilato per le strade diin quella che era stata denominata proprio «ladel milione di cuori». Un evento fortemente voluto dal capo dell’opposizione progressista, a poca distanza dalle elezioni parlamentari – si vota il 15 ottobre – per mobilitare gli indecisi a votare per il suo partito Coalizione Civica (Po) e porre così fine all’egemonia conservatrice e nazionalista di Diritto e Giustizia, in corso da otto anni. Voglia di cambiamento Il numero dei partecipanti forse è stato un pochino esagerato, un milione di persone è difficile da contare, ma la marea umana che si è riversata nella capitale polacca è stata comunque ...