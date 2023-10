La Luna veste Prada | la celebre casa di moda vestirà la missione del 2025

LaPrada. Sarà infatti la celebre casa di moda a creare le tute spaziali degli astronauti che torneranno sullanel 2025. La decisione è stata presa dalla Axiom Space per una ...... lo spazio', ha dichiarato Lorenzo Bertelli , direttore marketing del gruppo Prada, che comprende brand quali Miu Miu, Church's, Car Shoe, la Pasticceria Marchesi eRossa. 'E un onore per noi ...

La Luna veste Prada Agenzia ANSA

La Luna veste Prada La Prealpina

È stata annunciata oggi la collaborazione con la casa di moda italiana per le nuove tute della NASA destinate alla missione lunare Artemis III. La missione, prevista per il 2025, sarà il primo sbarco ...Al via la collaborazione tra Prada e Axiom Space, ideatore della prima stazione orbitale commerciale, per le nuove tute della Nasa destinate alla missione lunare Artemis III del 2025 ...