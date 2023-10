“La legge Ue sui media? I giornalisti dovranno tener conto che le loro fonti non sono più inviolabili Si legittima ciò che prima era un abuso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’EuropeanFreedom Act (EMFA) è “un’occasione persa”. Perché da oggi “idel fatto che lenonpiù, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista giuridico”. Dimitri Bettoni, ricercatore e coordinatore dell’Osservatorio Balcani Caucaso, ha partecipato ai lavori di coalizione della società civile che hanno affiancato il Parlamento europeo nel dibattito sul primo regolamento Ue sui. Un atto storico per la tutela di libertà e trasparenza, ma che, su pressione dei singoli Stati, ha inserito sì il divieto di spiare i, ma con la deroga in caso di tutela della “sicurezza nazionale”. Si tratta del “famigerato” ...