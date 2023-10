La Lazio soffre e sorride ancora nel recupero | Pedro regala una vittoria che può essere spartiacque

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lanel. Unasporca, insperata, forse nemmeno troppo meritata, anche perché senza quel fuorigioco di un metro rilevato dal Var il Celtic sarebbe passato in vantaggio e l’avrebbe forse portata a casa, invece è la squadra di Sarri, con carattere, voglia, ricerca di riscatto, a portare a casa la partita sempre in extremis. Stavolta non serve Provedel, basta l’ingresso di uno che la Champions la conosce benissimo come: colpo di testa, non certo la specialità della casa, edi importanza capitale nell’economia del girone, visto che i biancocelesti sono ora in vetta insieme all’Atletico Madrid e dopo aver rischiato di perderla, puntando forse al pareggio, con questa...