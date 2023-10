(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lasi avvicina alcontro il Torino con Arkadiusz. Il polacco, infatti, ha cominciato regolarmente in gruppo l'allenamento a porte aperto di questa mattina quindi èto in ...

La Juventus si deve accontentare di un punto contro il Bologna . La Juventus non va oltre 1-1 contro la squadra di Thiago Motta. Il Bologna … ...

Massimiliano Allegri può sorridere al termine di questa pausa per le Nazionali. Federico Chiesa e Federico Gatti , infatti, sono disponibili per il ...

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista della sfida di questa sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce . ...

L’allenatore dell’ Atalanta Gasperini ha ufficializzato i convocati per la sfida con la Juventus , in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore ...

Lasi avvicina al derby contro il Torino con Arkadiusz Milik. Il polacco, infatti, ha cominciato regolarmente in gruppo l'allenamento a porte aperto di questa mattina quindi è recuperato in ...Scamaccadall'infortunio: a disposizione per l'Europa LeagueL'ultima partita disputata da ... l'attaccante ha saltato le sfide con il Rakow, il Cagliari, il Verona e la. Assenza ...

Juventus recupera Milik, derby con lui in campo Quotidiano Sportivo

La Juventus recupera Milik, ci sarà nel derby La Gazzetta di Mantova

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - La Juventus si avvicina al derby contro il Torino con Arkadiusz Milik. Il polacco, infatti, ha cominciato regolarmente in gruppo l'allenamento a porte aperto di questa ...Il Torino torna ad aprire le porte del Filadelfia: segui la seduta di allenamento granata in diretta su Toro.it ...