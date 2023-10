La giornalista ucraina Victoria Roshchyna è scomparsa dal 3 agosto | era nei territori occupati “È in mano ai russi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Èdallo scorso 3, dopo che aveva raggiunto idaiper scrivere un reportage: da allora, nessuna notizia. A lanciare l’allarme per la sorte dellafreelanceè stato, il 4 ottobre, l’International Women’s Media Foundation (Iwmf). “Siamo estremamente preper la sua sicurezza, chiediamo l’attenzione internazionale su questo caso”, ha dichiarato l’organizzazione in difesa delle giornaliste donne e non-binary. Il timore dell’Iwmf è che la reporter sia detenuta in un carcere russo, senza che nessuno sappia cosa le stiano sfacendo.pluripremiata, la 26enneda anni svolge inchieste su ...