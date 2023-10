La forza del Napoli è nel triangolo Osimhen-Kvara-Zielinski

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Al fischio finale della sconfitta delcontro il Real Madrid gran parte dello Stadio Diego Armando Maradona si è alzato in piedi ad applaudire. Non come omaggio alla squadra in bianco, che ieri in realtà era in nero, ma come segno di gratitudine verso la squadra di Rudi Garcia, che evidentemente nonostante la sconfitta ha mostrato qualcosa che è piaciuto ai tifosi. Questo momento sarebbe poco comprensibile senza conoscere il delicato inizio di stagione del, tra risultati altalenanti, prestazioni poco ispirate e frizioni trae Rudi Garcia, e probabilmente anche la dirigenza. Ieri invece ilè sembrato perdere per quei famosi dettagli che in Champions League fanno la differenza, soprattutto una serie di errori individuali che hanno facilitato la vita alla squadra di Ancelotti. Il rapporto ...