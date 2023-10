La Flat Tax è un assist all’evasione fiscale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un coro di esultanza difficilmente comprensibile. Eppure, davanti alla relazione relativa al contrastorelativa al 2020, tutti – da destra a sinistra – hanno gioito, ovviamente ritenendo che il merito sia, per un verso o per l’altro, imputabile a loro. Peccato che nulla di tutto quello dichiarato nelle ore scorse sia vero. Col paradosso, anzi, che i tecnici bocciano gli effetti dellaTax tanto cara a Matteo Salvini e alla Lega: invece di contrastare il nero, non ha fatto altro che incentivarlo. Come d’altronde era facilmente immaginabile. Smontata una riforma voluta dalla Lega del vice premier Salvini. Giunti alla soglia massima con laTax non si fattura più Ma facciamo un passo indietro. Quest’anno, dopo le polemiche e i ritardi dell’anno scorso, la Relazione annuale sull’economia non ...