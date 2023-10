...che suggeriscono altrecause. La procura di Venezia ha avviato un' inchiesta sull'accaduto. Il bilancio ufficiale parla di 21 vittime e 15 feriti , con 5 in gravi condizioni. La...Signorini, si è intestardito solo su una: le coppie, vuole sole le coppie. Hanno provato ... Nei toto nomi per ied eventuali sostituti alla conduzione del Grande Fratello si inizia a ...

La dinamica e le possibili cause dell’incidente di Mestre Corriere TV

Incidente pullman Mestre, dalla dinamica alle cause: cosa sappiamo finora Sky Tg24

"Qui non c'è niente, non succede nulla", ha detto Luzzi riferendosi alle dinamiche che il cast regala al pubblico. Dopo aver sentito Alfonso Signorini insistere per diverse puntate su un possibile ...Non è ancora chiaro per quale motivo il pullman che è precipitato dal cavalcavia a Mestre sia finito fuori strada. La prima ipotesi è stata quella di un malore del conducente Alberto Rizzotto. Sull’as ...