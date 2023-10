20 set 05:42 Russia, Lavrov arrivato a New York per l'Assemblea dell'Onu Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato a New York per ...

I sistemi didella Russia hanno 'quasi certamente abbattuto' la scorsa settimana un loro caccia vicino a Tokmak, nella regione di Zaporizhzhia, a circa venti chilometri dalla linea del fronte in ...... oltre a innescare la reazione di combustione del propellente per il ramjet , non essendo schermato lo contaminerebbe e pertanto durante il suo volo spargerebbe radioattività su una vasta. Se ...

La difesa aerea russa ha abbattuto un suo aereo nella regione di Zaporizhzhia Globalist.it

Taiwan, 28 aerei militari cinesi entrati nella zona di difesa aerea RaiNews

Reagisce male allo scherzo, fattorino spara allo youtuber ma viene assolto per legittima difesa. È successo in un centro commerciale di Sterling, in Virginia, lo scorso ...Milano, 4 ott. (askanews) – Tentativo ucraino di sbarco in Crimea e attacchi su numerose regioni russe: la controffensiva ucraina sembra concentrarsi sui territori di Mosca e controllati da Mosca. Il ...