la curva nord dell'inter si prepara per il ritorno di romelu lukaku a san siro (il 29 ottobre)

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)in gol in torino - roma 1. LASIAL '' DI: GIÀ PRONTI 50MILA FISCHIETTI PER- ROMA Estratto da www.gazzetta.it In tanti, tantissimi, stavano pensando al primo- Roma 'da avversario' di ...

Federico Dimarco è un figlio della Curva Nord e, come tale, non potrebbe essere più fiero di indossare la maglia dell'Inter. Che, in questo avvio di ...

La Curva Nord dell’Inter ricorda il dramma nello stadio Indonesia no dell’Artemia di un anno fa con uno striscione apparso sugli spalti in occasione ...

Una telenovela estiva quella di Romelu Lukaku : dall’ Inter agli ammiccamenti alla Juve salvo poi dirottare per la Roma . Situazioni che non sono ...

COSTO BIGLIETTO: Intero 10,00 euro - ridotto donna 7,00 euro - ridotto over 60 7,00 euro - ridotto under 18 7,00 euro, ridotto diversamente abili 7,00 euro. TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE :

Manca sempre meno al ritorno di Lukaku: la Curva Nord ha già organizzato un'accoglienza assordante prenotando cinquantamila fischietti ...