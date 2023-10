(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il governo italiano – scrive Reuters – confermerà a novembre l’accordo con cui nel 2014 l’azienda di stato China State Grid acquistò il 35 per cento di Cdp, principale azionista di Terna, Snam... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L’ultima apparizione in pubblico risale al 29 agosto, quando ha tenuto un discorso a un Forum sulla sicurezza davanti ai rappresentanti delle ...

Il 22 settembre, ad Amalfi , i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere ...

I carabinieri hanno arresta to a Bologna un 26enne italiano, per aver violato il divieto di avvicina mento ai luoghi frequentati dall’ex fidanzata . È ...

..., India e Sudafrica dalla parte di Mosca nel conflitto... Sempre più vasta la guerra in ... una chiesa mobile per le zone di guerra Se la guerra va male, nonche pregare. Ad Armiya - 2023, la ...L'obiettivosempre lo Slam, ma adesso questo record parziale potrebbe essergli di grande ... i rancori, le perplessità e le delusioni che hanno segnato i chilometri precedenti al viaggio in. ...

La Cina resta in Cdp Reti: conviene Il Foglio

Evergrande +28%, ma l'immobiliare resta il fardello della Cina We Wealth

Secondo l’analisi di Ubp il sentiment del settore manifatturiero si è recentemente stabilizzato, ma restando a livelli bassi ...Davanti a loro resta soltanto Nicola Pietrangeli ... Ora Jannik giocherà la finale del torneo ATP 500 di Pechino, in Cina. Affronterà Danil Medvedev, vincitore dell’ultima edizione degli ...