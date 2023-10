La Cina attacca l’Ue per il faro sull’auto elettrica

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mercoledì lasi è scagliata contro l’indagine lanciata a settembre dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sull’“invasione” delle auto elettriche cinesi nel mercato europeo. Allo stato attuale Bruxelles si è solo ripromessa di avviare in tempi “molto brevi” le consultazioni tra gli stakeholder – aziende e istituzioni nazionali del. Ci si aspetta che l’indagine si protragga almeno fino alla primavera del 2024, ma è possibile chedecida in seguito di imporre tariffe per proteggere il mercato europeo dalle sovvenzioni cinesi. La cosa non va affatto giù a Pechino. Racconta Reuters che lasi sia detta “molto insoddisfatta” dell’indagine antisovvenzioni, in quanto “priva di prove adeguate” e “non conforme alle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio”, secondo quanto ...