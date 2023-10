La Bce ferma i motori Ora Lagarde apre alla pausa di fine anno

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Sulla base della nostra valutazione attuale, riteniamo che i tassi di interesse di riferimento della Bce abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, darun contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo di medio termine”. Sono le parole di Christinenel corso dell’annuale conferenza stampa sulla politica monetaria, organizzata dstessa Eurotower, in cui la presidente della Bce ha sostenuto che un costo del denaro al 4,50% può anche bastare per calmare l’inflazione (qui l’intervista all’economista ed ex membro del comitato esecutivo della Bce, Ignazio Angeloni sul tema). La sostanza è più o meno tutta qui, Francoforte potrebbe essere sazia di tassi e pronta a uno stop entro ladell’. “La Bce ha condizionato ...