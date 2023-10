La balla dell’emergenza sbarchi I numeri affossano la propaganda delle destre

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) A riportare la discussione sulle migrazioni nei binarigiuste proporzioni è stato ieri Flavio di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nel decimo anniversario della strage di Lampedusa: “Non c’è nessuna emergenza, isono gestibili”. Forse bisognerebbe partire da qui per ricostruire un dibattito scevro da populismi xenofobi e da confusioni. “La politica continua a raccontare come fosse un’emergenza un fenomeno strutturale”, ha spiegato di Giacomo ieri in occasione del decimo anniversario della strage di Lampedusa, costata la vita a 368 persone morte nel naufragio del barcone su cui viaggiavano a poche miglia dalle coste dell’isola. Flavio di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim): “Non c’è nessuna emergenza, isono gestibili” “Quest’anno ...