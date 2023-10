La Apostolico limona duro con lo scafista | Travaglio | delirio per difendere il giudice

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nessuno tocchi ilIolanda. La toga che ha rimesso in libertà i migranti in attesa di espulsione è diventata l'arma prediletta di Travagluo per vendicarsi sul governo di centrodetsra e anche la stampa vicina al mondo conservatore. La colpa regina perè quella di aver messo in discussione un verdetto che di fatto cancella dil decreto Cutro e mette a rischio la lotta all'immigrazione clandestina. Ma perIolandasi scatena e usa toni duri contro la stampa, incluso Libero, che in questi giorni si è permessa di alzare la mano contro il fuorigioco della toga: "Si inventano ogni volta qualcosa per sputtanare i giudici che danno noia al governo. Inventare è la specialità della casa, il difficile è trovare una novità dopo trent'anni ...