Klaus Schwab non ha detto di imprigionare chi si oppone al World Economic Forum

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il 23 settembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si sostiene che il presidente del(WEF),, avrebbe «ordinato ai governi mondiali di iniziare a incarcerare e rieducare chiunque si opponga all’agenda globalista». Come prova di questa presunta informazione, nel post è presente un link di un articolo intitolato “WEF Calls For Free Speech Concentration Camps To Jail ‘First Amendment Terrorists’” (in italiano, “Il WEF chiede campi di concentramento per la libertà di parola per incarcerare i ‘terroristi del Primo Emendamento’”) e pubblicato il 22 settembre 2023 da The People’s voice. Si tratta di una notizia falsa. The People’s Voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch, è un sito noto per diffondere notizie false e infondate su ...