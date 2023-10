(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo che il primo speaker della Camera dei rappresentati statunitensi è stato, il voto per eleggere ilè fissato per settimana prossima

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, la Camera ha approvato la mozione per destituire lo speaker : il repubblicano Kevin McCarthy ...

La Camera senza speaker, il Congresso Usa nei guai Il sole è tramontato sulla East coast ma non sulla collera del destituitoche, appena dopo l'annuncio della sua non ricandidatura , è ......dei processi civili e finanziamenti pubblici per piccole imprese e privati) e da lì era poi partita la mozione del deputato repubblicano di estrema destra Matt Gaetz per rimuovere...

La Camera Usa vota la sfiducia per lo speaker Kevin McCarthy. E’ la prima volta nella storia Il Fatto Quotidiano

Kevin McCarthy destituito: il successore, la paralisi, gli aiuti all’Ucraina, Trump. Che cosa succede ora Corriere della Sera

Dopo la destituzione di Kevin McCarthy alla Camera Capitol Hill piomba nel caos. L'obiettivo è giungere ad un nuovo speaker quanto prima: ma la crisi politica resta ...Kevin McCarthy non è più lo speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti: cosa succede adesso e l'ipotesi Trump.