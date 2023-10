Kean | una prestazione positiva | l’attaccante ha mandato un segnale

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ladicontro l’Atalanta è stata tutto sommato; il centravanti ha sicuramenteunpositivo Non è stato un weekend indimenticabile per la Juventus; le due milanesi hanno vinto mentre i bianconeri non sono andati oltre lo zero a zero in casa dell’Atalanta. Una, quella dei ragazzi di Allegri, che non ha convinto pienamente. La squadra, specialmente nella ripresa, è stata troppo rinunciataria ed è sembrata accontentarsi del pareggio; un punto a Bergamo non è, di base, un risultato negativo ma dipende sempre da come lo si ottiene e quello che ha maggiormente colpito, in negativo, è stato proprio l’atteggiamento dei bianconeri.ha disputato una buonacon l’Atalanta (Credits: LaPresse ...