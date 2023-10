Juve verso il derby | Milik in gruppo e Vlahovic no | problemino per Kostic

Mancano ancora alcune settimane ad una delle partite più attese del girone di andata in Serie A, ma a quanto pare oggi c’è già grande attesa per ...

La Juve vuole gestire Vlahovic per farlo arrivare pronto al derby del weekend: un lavoro mirato per eliminare la lombalgia La Juve vuole gestire ...

Il motivo non è ancora notoLa Juventus prosegue la preparazioneil Derby della Mole contro il ... L'esterno sinistro non è presente nell'allenamento odierno e dopo Atalanta -non aveva ......problema al polpaccio pare rientrato e il polacco viaggiala convocazione per il derby. Juventus, al lavoro alla Continassa in vista del derby: non c'è Dusan Vlahovic, 'mistero' KosticLa...

Juve verso il derby: Milik in gruppo, Vlahovic no Calciomercato.com

Juve, focus sul recupero di Vlahovic verso il derby: vuole esserci ma nessuna forzatura TUTTO mercato WEB

TORINO - (a.p.) Sono circa 300 i tifosi granata che hanno risposto presente all'appello e questa mattina si sono presentati sulle tribune del Filadelfia per assistere all'allenamento odierno, a tre ...Ancora assente Vlahovic, out contro l’Atalanta per lombalgia, mentre è regolarmente in gruppo Bremer. Il difensore brasiliano è uscito per crampi domenica. Out nella seduta odierna anche Kostic: il ...