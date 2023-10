Juve | senti l’ex | “Devi fare carte false”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un grande ex bianconero ha parlato della suae dell’assoluta priorità in chiave mercato. Ecco le sue dichiarazioni Non passa giorno che un grande exntus o un tifoso,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

L’allenatore dell’ Atalanta Gasperini ha ufficializzato i convocati per la sfida con la Juventus , in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore ...

Match interessante quello tra partita tra Atalanta e Juventus, con due squadre in lotta per le migliori posizioni di classifica. l’arbitro di uno ...

Qui sono stato veramente bene, poi tre anni al PSG e allaè stato un anno molto difficile, non ... A che livellodi essere arrivato 'Non lo so, molto meglio di quando sono arrivato, mi sento ...Allaè stato un anno complicato per me e per tutta la squadra. Appena sono arrivato a Roma il ... A che livelloil tuo grado di preparazione fisica "Mi sento molto meglio rispetto a quando ...

JUVE, SENTI CHIELLINI: "ALLEGRI HA RAGIONE, LE ALTRE BIG ... Sport Mediaset

JUVE, SENTI DI MARIA: "AL BENFICA PER TORNARE A ESSERE FELICE" - Sportmediaset Sport Mediaset

17:30 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, benvenuti alla diretta testuale di Pro Vercelli-Juventus Next Gen, gara valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C. I bianconeri tornano a giocare la ...Ospite di Tv Play, Paolo De Paola ha commentato così l'inizio di stagione della Juventus: "Da un punto di vista tecnico, chi la segue da tre anni non può ...