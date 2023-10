Juve | piano di recupero per Vlahovic | cosa filtra verso il derby

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), ilper riaverlo nel: ecco la tabella diil match con il Torino Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Dusansta ancora seguendo un programma personalizzato per superare il fastidio alla schiena che lo ha costretto a saltare la trasferta dei bianconeri in casa dell’Atalanta. Se tutto andrà secondo i piani, il numero 9 dellantus dovrebbe tornare disponibile tra domani e la vigilia: quindi in tempo per il. Allegri, ci spera, ma si preannuncia una decisione last minute in attacco.

TORINO - Max re per una notte. Sì, la voglia è proprio questa: Allegri e la Juve intendono tornare lassù, davanti a tutti, anche solo per qualche ...

Tutti erano stati assolti in primo. Ma ecco i precedenti degli incidenti più gravi. La ...Un pullman di tifosi juventini diretti dalla Svizzera allo stadio Olimpico di Torino per assistere a...Juventus, il dopo Allegri è adesso. Le ultime deludenti prestazioni della formazione bianconera riportano in primoil suo futuro. Non credeva alle sue orecchie Massimiliano Allegri , così come ai suo occhi quando sentiva e leggeva un fiume in piena di belle parole sulla sua Juventus, sulla sua evoluzione ...

Vlahovic, c'è il piano derby: alla Juve servono i gol Tuttosport

Vlahovic Juve, il piano per riaverlo nel Derby: ecco la tabella di recupero. Allegri spera Juventus News 24

La Juventus non sta attraversando un periodo brillante ... Inter e Milan che guidano la classifica hanno solo 4 punti in più. Critiche ai bianconeri sul piano del gioco non sono mancate. Allegri anche ...La Juventus venerdì approverà il bilancio al 30 giugno 2023, che registrerà un rosso inferiore rispetto all’esercizio 2022, quando chiuse a -239,3 milioni.