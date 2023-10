(Di mercoledì 4 ottobre 2023) "sempre", dice Cristiano. E non è mica una bugia. Lantus monitora, guarda, studia attentamente,...

Paul Pogba è tornato a farsi vedere e lo ha fatto per la prima volta dopo la positività al doping, postando una foto in palestra...

Cristiano Giuntoli , Footbell Director della Juventus , ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al club bianconero

Cristiano Giuntoli sta già pensa ndo al mercato della Juve ntus e avrebbe messo nel mirino due talenti in vista delle prossime sessioni Cristiano ...

Cristiano Giuntoli parla raramente, ma quando lo fa è per lasciare il segno. E anche nell'intervista rilasciata a Repubblica sabato...

Non è passata di certo inosservata la presenza di Cristiano Giuntoli sulle tribune di San Siro per Inter- Benfica . Il direttore sportivo...

Ma Cristianoha sottolineato che solo dopo l'esito delle controanalisi il club deciderà il da farsi insieme all'entourage del giocatore. Nel frattempo il francese è da 23 giorni lontano ...Juventus, Ferrero e: 'Torneremo a essere la. Terremo gli occhi aperti sul mercato' Parla il presidente della Juventus - Ferrero ha parlato di una 'u na realpolitik, necessaria in un ...

Juve, Giuntoli a San Siro per un talento del Benfica: previsto summit con Jorge Mendes Calciomercato.com

Juve, Giuntoli tiene 'gli occhi aperti'. Il colpo a gennaio sarà dettato anche dalla classifica ilBianconero

Dalla Juventus all'Inter, presto potremmo assistere ad un altro scontro di mercato tra bianconeri e nerazzurri.Giuntoli, però, è a lavoro costantemente per trovare nuovi guizzi e di recente ha sondato il terreno per un talento argentino che, però, anche questa volta vede come ostacolo principale la presenza ...