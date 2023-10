Juve | Giuntoli a San Siro per un talento del Benfica | previsto summit con Jorge Mendes

... una partita, quella in Belgio, che sarà osservata con attenzione dagli scout dellaper avere nuovi report su un talento cheaveva già segnalato ai tempi del Napoli. Gli occhi dei ..., obiettivo a centrocampo: da Hojbjerg a Samardzic Oltre ad un possibile ritorno di fiamma per ... Sono diversi i nomi sul taccuino del ds Cristianoche sta valutando diversi profili. Tra ...

Juve, le 4 mosse della rivoluzione di Giuntoli, come Montezemolo e Paratici Calciomercato.com

Juve, Giuntoli pensa già al mercato: due nomi nel mirino Calcio News 24

Giuntoli è arrivato alla Juve per scoprire nuovi talenti in giro per l'Europa e per il mondo. Considerando l'inconveniente del caso Pogba, Allegri dovrà fare a meno di un centrocampista che alza il ta ...La Juventus sta preparando un colpo per la sua difesa. In bianconero potrebbe arrivare a parametro zero l'ex Milan. Tutti i dettagli ...