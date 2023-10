Junior Eurovision Song Contest | Rai in gara con Melissa e Ranya

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) ROMA – Riparte l’avventura della Rai al, versione giovanile della popolare competizione canora. A rappresentare l’Italia quest’anno saranno due artiste provenienti dalla prima edizione italiana di The Voice Kids: la vincitriceAgliottone, di Civitanova Marche, insieme a un’altra finalistaMoufidi, di Ciserano, in provincia di Bergamo, in un inedito duetto. Entrambe le cantanti hanno meno di 14 anni, così come richiesto dallaeuropea. La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, si terrà domenica 26 novembre a Nizza, in Francia, paese vincitore dell’edizione del 2022. La canzone con cuirappresenteranno l’Italia verrà presentata nei prossimi giorni. Direttore ...