Jung Kook annuncia l’album ‘Golden’ | 11 tracce e un release party a Milano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)– dopo aver rilasciato il nuovo singolo 3D (in featuring con Jack Harlow) – hato l’uscita del suo nuovo album solista intitolato Golden (qui per il pre-save). Il disco uscirà in tutto il mondo il prossimo 3 novembre. L’annuncio è arrivato dalla BIGHIT MUSIC tramite la piattaforma globale per i fan Weverse.è stato anticipato dalla hit mondiale di quest’estate Seven con la rapper americana Latto, rimasta per 8 settimane alla n.1 della classifica globale dei singoli di Spotify. Il brano è arrivato anche alla n.1 nella classifica americana dei singoli Billboard Hot 100 e attualmente si trova nella top10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Seven, inoltre, è stato il primo brano di un artista solista K-pop a debuttare dopo le prime 24 ore in vetta alla classifica globale dei ...

Dopo la hit mondiale Seven in duetto con Latto,è pronto a lanciare una nuova collaborazione. La star del k - pop ha annunciato l'uscita di 3D con Jack Harlow ., in arrivo 3d con jack harlow Tutto pronto per il nuovo tormentone. Venerdì 29 settembre l'artista sudcoreano pubblicherà 3D in collaborazione con uno degli artisti statunitensi più ..." Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday " è il ritornello della canzone che sta impazzando in tutto il mondo e che segna il debutto da solista di, il cantante coreano ex membro dei BTS. Il ritornello con i giorni della settimana è ormai la parte del testo di Seven più conosciuta, ma in pochi conoscono il vero significato del suo ...

Jung Kook van BTS zal op vrijdag 3 november zijn soloalbum 'GOLDEN' droppen. Jung Kook wordt daarmee het zesde en voorlopig laatste lid van de groep dat ...Goed nieuws voor de fans van BTS: deze week kondigde de groep aan dat ze in 2025 weer samen als één geheel muziek zal uitbrengen. Voorlopig is een deel ...