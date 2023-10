Jota | già finita all'Al Ittihad? Ci pensa una big di Premier

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ange Postecoglu ha allenato e lanciato al Celtic l'esternoda qualche mese in Arabia con l'Al, ma già ai ferri corti...

andare a giocare ad Anfield, per un club del genere, è un passo importante per capire realmente ... Kelleher; Gomez, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Salah, Nunez,. ...A sbloccarla è stato dunque Son ,al sesto centro stagionale, che al 36 ha portato avanti i ... HIGHLIGHTS (VIDEO) Nella ripresa il Liverpool ha perso un altro uomo dato che Diogoha rimediato ...

Jota non ha spazio all'Al Itthiad e spinge per tornare in Europa: Tottenham pronto al colpo TUTTO mercato WEB