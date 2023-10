John Cena | “La WWE di oggi è migliore di quella in cui c’ero io”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La WWE sta infrangendo i record di incassi nei palazzetti di tutti gli Stati Uniti, in quello che è il periodo economicamente più florido della storia dell’azienda con ascolti televisivi costanti e un aumento dell’interesse generale su diverse metriche, compresi i social media e il merchandising. La società ha anche completato la fusione con l’UFC andando a dare vita al nuovo colosso dello sport entertainment: TKO Group.ha parlato proprio di questo quest’a The Bump. Attore di successo,è tornato in WWE per due mesi, apparendo a SmackDown ogni settimana dal 15 settembre. Ai microfoni di The Bumpha commentato come la WWE stia prosperando: “Non c’è mai stato un momentodi questo per la WWE. Con tutte le cose, dal punto di vista amministrativo ...