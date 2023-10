Jannik Sinner vince oggi Atp Pechino | Medvedev battuto in finale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) –il torneo Atp 500 di2023. L'azzurro 22enne, testa di serie numero 6, insupera il russo Daniil, numero 2 del tabellone, per 7-6 (7-2), 7-6 (7-2) in 2h02'. L'altoatesino conquista il terzo titolo della stagione, dopo quelli vinti nell'Atp di Montpellier e al Masters 1000 di Toronto, e il nono della carriera. Al settimo tentativo, dopo 6 sconfitte in altrettanti incontri, riesce a battere per la prima volta. Il primo set è all'insegna dell'equilibrio. Il servizio domina la scena nei primi 4 game e si procede spediti fino al 2-2. Nel quinto gioco,si salva dal break affidandosi al serve and volley. Sul 4-3 per l'azzurro, èa rischiare: l'italiano ha a ...

L'azzurro trionfa, il russo sconfitto in 2 set. Terzo titolo stagionale per l'altoatesino, che da lunedì sarà il numero 4 del mondovince il torneo Atp 500 di Pechino 2023 . L'azzurro 22enne, testa di serie numero 6, in finale supera il russo Daniil Medvedev, numero 2 del tabellone, per 7 - 6 (7 - 2), 7 - 6 (7 - 2) ...PECHINO (CINA) -vince il China Open, Atp 500 in corso di svolgimento sui campi dell' Olympic Green Tennis Centre di Pechino . L'azzurro batte in due set Daniil Medvedev (per la prima volta) in due set (...

Tennis ATP 500 Pechino, finale Sinner-Medvedev diretta live: Jannik avanti di un set Virgilio Sport

Sinner-Medvedev 7-6 5-6 in diretta all'ATP Pechino, risultato LIVE della finale: Jannik vince il primo set al tie break Sport Fanpage

Jannik Sinner a caccia del suo nono titolo Atp. Dopo aver eguagliato il miglior risultato di sempre di un tennista italiano, raggiungendo la quarta posizione della classifica Atp 47 anni ...Sinner nuovo numero 4 al mondo, eguagliato il record italiano dell'era Open appartenuto a Panatta: il commento di Pietrangeli è polemico ...