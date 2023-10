Jannik Sinner | un’altra missione compiuta | cosa significa la vittoria di Pechino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo aver messo in fila Carlos Alcaraz eil record italiano del numero 4 del mondo in semifinale,completa l’opera. L’azzurro spezza anche il tabù Daniil Medvedev, trionfa nell’Atp 500 dicon il punteggio di 7-6 7-6 e si prende la rivincita delle finali perse contro il russo a Rotterdam e Miami. Per l’altoatesino si tratta del nono titolo in carriera e del terzo in questo 2023 dopo Montpellier e Toronto. La tournée asiatica del circuito non poteva iniziare in modo migliore. Il countdown per la qualificazione ufficiale alle Atp Finals di Torino è davvero cominciato e probabilmente si concluderà durante il prossimo Masters 1000 di Shanghai. Questa finale nella capitale cinese ha dimostrato comesia nella sua migliore condizione, mantenendo inalterata l’intensità e la qualità viste contro ...