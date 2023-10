Jannik Sinner trionfa a Pechino | battuto anche Medvedev

Il capolavoro è completo . Dopo aver battuto Carlos Alcaraz in semifinale, Jannik Sinner conquista il torneo Atp 500 di Pechino sconfiggendo in ...

ROMA - Show dia Pechino , dove non si è accontentato di battere Carlos Alcaraz in semifinale (raggiungendo il quarto posto nel ranking Atp ed eguagliando così Adriano Panatta) e ha vinto il titolo ...AGI -ha battuto in due set Daniil Medvedev e si è aggiudicato il China Open di Pechino, un Atp 500. Il 22enne altoatesino si è imposto 7 - 6 (2), 7 - 6 (2) sul russo numero 3 del mondo che lo ...

PECHINO. Jannik Sinner ha vinto il 'China Open', torneo Atp 500 a Pechino, battendo Daniil Medvedev, n.3 al mondo, col punteggio di 7-6, 7-6. L'azzurro ha ottenuto il suo primo successo in sette incon ...Jannik Sinner re di pechino. Il tennista altoatesino dopo aver eliminato il numero uno al mondo Alacaraz ha battuto in finale anche la sua bestia nera Daniil Medvedev vincendo il torneo Atp 500 che si ...