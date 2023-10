Jannik Sinner sempre più nella storia | nove titoli come Fognini | a -1 da Panatta

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Già sicuro dopo il successo su Alcaraz in semifinale di diventare numero 4 del mondo,si prende un’altra pagina didel tennis italiano e lo fa battendo per la prima volta in carriera Daniil Medvedev in finale all’Atp 500 di Pechino. Si tratta del nono titolo in carriera per, che raggiunge al secondo posto Fabioe si avvicina prepotentemente alla prima posizione di Adriano(10). Una stagione da incorniciare per: l’altoatesino, oltre al best ranking da record, diventa il terzo giocatore quest’anno a vincere un torneo battendo le prime due teste di serie del torneo dopo Medvedev a Dubai e Dusan Lajovic a Banja Luka. “C’è ancora tanto lavoro da fare”, la sua promessa a caldo dopo il successo contro il russo. A 22 anni le ...