Jannik Sinner | ranking e Atp Finals | la nuova classifica

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il balzo in avanti dell'azzurro dopo il trionfo a Pechinodiventa il numero 4 delAtp. L’azzurro, 22 anni, dopo il trionfo nel torneo Atp di Pechino sale dalla settima alla quarta posizione con un balzo che verrà certificato dalladi lunedì 9 ottobre.salirà a 4875 punti, lasciandosi alle spalle il greco Stefano Tsitipas (4615), il danese Holger Rune (4605) e il russo Andrei Rublev (4515). A completare la top ten, lo statunitense Taylor Fritz (3955), il norvegese Casper Ruud (3605) e il tedesco Alexander Zverev (3450).si trova ai piedi del podio, attualmente fuori dalla sua portata. Al terzo posto c’è Daniil Medvedev, con 7490 punti dopo la finale persa a Pechino. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, battuto da ...

L'altoatesino ha sconfitto il russo in due set, terminati entrambi per 7 - 6(2), 7 - 6(2). E' il 22enneil vincitore del China Open, il torneo di Atp 500 con un montepremi da 3.633.975 dollari, che si è svolto all'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Nella finale, il tennista della Val ...è già entrato nella storia del tennis italiano e davanti ha ancora una carriera lunghissima e probabilmente anche ricca di successi. La settimana in Cina è stata straordinaria perché gli ...

Il 22enne azzurro aveva sconfitto Alcaraz in semifinale diventando il primo italiano a tornare nei primi quattro del ranking Atp 47 anni dopo Adriano Panatta ...A Pechino Jannik Sinner ha conquistato il suo nono titolo in carriera, ottenendo finalmente la prima vittoria su Daniil Medvedev.