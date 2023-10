Jannik Sinner | il capolavoro è completo | trionfa a Pechino | Medvedev battuto 7-6 | 7-6

L'azzurro trionfa, il russo sconfitto in 2 set. Terzo titolo stagionale per l'altoatesino, che da lunedì sarà il numero 4 del mondovince il torneo Atp 500 di Pechino 2023 . L'azzurro 22enne, testa di serie numero 6, in finale supera il russo Daniil Medvedev, numero 2 del tabellone, per 7 - 6 (7 - 2), 7 - 6 (7 - 2) ...PECHINO (CINA) -vince il China Open, Atp 500 in corso di svolgimento sui campi dell' Olympic Green Tennis Centre di Pechino . L'azzurro batte in due set Daniil Medvedev (per la prima volta) in due set (...

Tennis ATP 500 Pechino, finale Sinner-Medvedev diretta live: Jannik avanti di un set Virgilio Sport

Sinner-Medvedev 7-6 5-6 in diretta all'ATP Pechino, risultato LIVE della finale: Jannik vince il primo set al tie break Sport Fanpage

Pechino – Jannick Sinner vince il suo primo torneo da numero 4 del mondo, anche se l'aggiornamento del ranking non è ancora ufficiale. Dopo la storica vittoria con Alcaraz l'altoatesino ha battuto ...Jannik Sinner ha vinto il 'China Open', torneo Atp 500 a Pechino, battendo Daniil Medvedev, n.3 al mondo, col punteggio di 7-6, 7-6.