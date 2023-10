Jannik Sinner | Binaghi | “Risultato dedicato a chi lo ha criticato dopo la Davis”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Oggiraggiunge un traguardo storico che il tennis italiano aspettava da 47 anni. Oggi è la sua festa e di tutto il tennis italiano che grazie a lui e ad altri ragazzi giovani e talentuosi come Berrettini, Musetti, Sonego, Arnaldi e altri avrà 10-15 anni di successi”. Così all’Adnkronos il presidente della Fitp Angelol’exploit diche battendo Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo Atp 500 di Pechino è salito al numero 4 del mondo eguagliando il record di Adriano Panatta. “Questa vittoria è dedicata a quei deficienti che lo avevanoil suo forfait in Coppa-sottolinea il numero uno del tennis italiano-. Oggi è la dimostrazione chedoveva fare quello che ...

Il Ranking ATP e la ATP Race di Jannik Sinner finalmente combaciano in termini di piazzamento: il tennista italiano è quarto in entrambe le ...

non ha mai battuto il russo: mercoledì lo sfida per trionfare a Pechino Il n. 4 è quello perfetto per. Destinato a migliorare i record, esulta per aver raggiunto la posizione n. 4 del ranking e per aver superato Carlos Alcaraz nei confronti diretti con quattro vittorie. Dopo aver ...Daniil MedvedevCarlos Alcaraz su: 'Un tennista completo. È uno dei migliori al mondo'batte Carlos Alcaraz: 'Uno dei miei migliori match. Era il mio giorno' ...

Sinner-Alcaraz, Atp Pechino, risultato: Jannik vince 7-6, 6-1, va in finale e diventa numero 4 del mondo Corriere della Sera

Semifinale ATP Pechino, Sinner batte Alcaraz dopo due set: sarà finale con Medvedev Fanpage.it

A Pechino si è disputato il settimo atto di una sfida che promette di trasformarsi in un classico. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si presentavano al China Open in perfetta parità, tre vittorie a testa ...Il nuovo n.4 al mondo affronta in finale il russo Medvedev, mercoledì 4 ottobre alle 13.30. Il match sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis ...